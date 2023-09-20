В Пензенской области потерпел крушение самолет «Бекас»

Приволжская транспортная прокуратуры в среду, 20 сентября, сообщила, что недалеко от деревни Князь-Умёт Пензенской области упал легкомоторный самолет «Бекас».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится: «По предварительным данным, 20 сентября около 16.10 мск вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки «Бекас». Обстоятельства и причины падения устанавливаются. По факту случившегося прокуратура начала проверку». О пострадавших пока информации нет.

В свою очередь издание «Известия» со ссылкой на собственные источники пишет, что «самолет упал в поле. На земле пострадавших и разрушений нет. По предварительной информации, на борту самолета находился только пилот, в результате падения он погиб».

Пенза, Иван Бабурин

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