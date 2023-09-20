В Нагорном Карабахе в результате обстрела погибли российские миротворцы

Министерство обороны РФ в среду, 20 сентября сообщило, что в Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля миротворцев погибли российские военнослужащие.

В сообщения минобороны говорится: «20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов».

Москва, Иван Бабурин

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