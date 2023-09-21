В Приамурье легковушка влетела в самосвал: погибли 6 человек

Шесть человек погибли и еще один пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля, самосвала и тягача в Амурской области. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла около 22:00 на 8 км трассы «Лена» в Сковородинском муниципальном округе. Предварительно установлено, что 45-летний водитель минивэна Toyota Lite Ace Noah выехал на встречную полосу движения и столкнулся с самосвалом Volvo, после чего врезался в тягач Volvo.

В результате аварии пять женщин-пассажиров минивэна погибли на месте. В больницу доставили водителя Toyota и еще одну пассажирку, которая позже скончалась от полученных травм.

По информации СМИ, автомобиль направлялся из Якутска в Улан-Удэ.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Благовещенск, Наталья Петрова

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