Двое вооруженных ножом мужчин надругались над 10-летним мальчиком в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое злоумышленников, угрожая ножом, надругались над десятилетним мальчиком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 13 сентября в квартире на Ленинском проспекте, уточняет «МК». О надругательстве над ребенком в полицию сообщила его мать – 33-летняя жительница Кировского района Северной столицы.

«Двое неизвестных мужчин, применив физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка», – рассказал источник.

Правоохранители уже задержали одного из предполагаемых насильников. Им оказался 30-летний приезжий из Таджикистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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