В Ингушетии два подростка подорвались на гранате

В Ингушетии два 14-летних подростка получили травмы от гранаты, которую нашли возле дома. Следственный комитет проводит проверку.

По данным следствия, школьники обнаружили запал от боевой гранаты на участке возле дома в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. «После этого в результате небрежного обращения произошла детонация запала, от которой дети получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, проводятся иные проверочные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», кроме запала гранаты прибывшие на место правоохранители обнаружили и другие опасные предметы, а именно, две гранаты Ф-1, три магазина для автомата Калашникова, дымовую шашку, около двух десятков патронов и гранатометный выстрел ВОГ-17. Выясняется, кто устроил этот схрон и какое отношение к нему имеет хозяин дома.

Магас, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»