В Румынии произошел взрыв на газопроводе, есть погибшие

В Румынии рабочие случайно устроили взрыв на газопроводе. В результате четыре человека погибли на месте. Об этом сообщает Adevarul.

Инцидент произошел в населенном пункте Кэлимэнешть. Во время ремонта дороги строители задели ковшом экскаватора газопровод, произошел сильный взрыв, а затем последовал пожар.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь через три часа. В результате происшествия пять человек получили ранения, найдены четыре обгоревших трупа.

По факту случившегося проводится расследование.

Бухарест, Зоя Осколкова

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