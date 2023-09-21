В Румынии произошел взрыв на газопроводе, есть погибшие

В Румынии рабочие случайно устроили взрыв на газопроводе. В результате четыре человека погибли на месте. Об этом сообщает Adevarul.
Инцидент произошел в населенном пункте Кэлимэнешть. Во время ремонта дороги строители задели ковшом экскаватора газопровод, произошел сильный взрыв, а затем последовал пожар.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь через три часа. В результате происшествия пять человек получили ранения, найдены четыре обгоревших трупа.
По факту случившегося проводится расследование.
Бухарест, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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