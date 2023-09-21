Американское предприятие по производству ядерного оружия осталось без электричества

Руководство завода по производству ядерного оружия Pantex в штате Техас в четверг, 21 сентября, сообщило, что в результате неполадок в сетях на предприятии возникли перебои в энергоснабжении, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном администрацией Pantex, говорится: «Без электричества остались несколько зданий предприятия. В настоящее время предпринимаются меры для восстановления энергоснабжения. Проблемы установлены, проводятся работы по их устранению. Рабочие смены сотрудников предприятия, не имеющих критически важного значения для выполнения производственных задач, отменены».

Вашингтон, Иван Бабурин

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