В Азербайджане возбуждены уголовные дела по факту убийства российских миротворцев

Генеральная прокуратура Азербайджана в четверг, 21 сентября, сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахском регионе, в результате которых шесть российских миротворцев были убиты, и еще один получил ранения, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой азербайджанской генпрокуратурой, говорится: «20 сентября группа азербайджанских военных, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанйятаг Тертерского района республики, из огнестрельного оружия обстреляла автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента РФ (РМК). Из-за сложного рельефа местности и плохой погоды (тумана и дождя) ошибочно приняли машину миротворцев РФ за автомобиль, принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли пять военнослужащих РМК».

«В тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль «Камаз», принадлежащий РМК. В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, 1 военнослужащий получил ранения. По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры», – сообщили в надзорном ведомстве республики Азербайджан.

Кроме того, Баку сообщает о телефонном разговоре, состоявшемся между генеральными прокурорами России и Азербайджана, в котором «генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев».

Баку, Иван Бабурин

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