На Кубани автобус с детской спортивной командой попал в аварию

В Краснодарском крае пассажирский автобус попал в аварию с двумя легковыми автомобилями. Один из водителей погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на трассе Краснодар – Кропоткин. Водитель «Лада Приора» выехал со второстепенной дороги и не уступил автобусу. После удара «Лада» столкнулась с автомобилем Renault.

«В результате ДТП водитель отечественного авто погиб. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали», – говорится в сообщении полиции.

Краснодар, Зоя Осколкова

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