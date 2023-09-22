В Благовещенске дважды пытались поджечь военкомат

В Благовещенске неизвестный дважды попытался поджечь военкомат, однако обе атаки закончились неудачей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его сведениям, утром 22 сентября на подоконнике здания военкомата была обнаружена разбитая стеклянная бутылка из-под коктейля Молотова, а на самом окне были видны следы горения.

Утром 18 сентября на территории военкомата в Благовещенске также был найдена бутылка с зажигательной смесью. Позже выяснилось, что неизвестный злоумышленник бросил коктейль Молотова в здание военкомата, но бутылка упала в нескольких метрах от него и не разбилась.

Отмечается, что в обоих случаях местный сторож не заметил ничего подозрительного.

Благовещенск, Наталья Петрова

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