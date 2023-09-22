Американского автора «матери всех санкций» против России прокуратура обвинила в коррупции

Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, автор антироссийского законопроекта, который он назвал «матерью всех санкций», в пятницу, 22 сентября, был обвинен прокуратурой Южного округа Нью-Йорка в коррупции за взятки «в форме наличных денег, золотых слитков и люксовых автомобилей, – сообщают СМИ

В документе, опубликованном на сайте прокуратуры, в частности, говорится: «Менендес и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. В форме взяток сенатор принимал наличные деньги, золотые слитки, люксовые автомобили и иные ценные вещи».

«Роберт Менендес действовал в интересах Египта, передавая чувствительную правительственную информацию и оказывая иные услуги в обмен на взятки. Многолетний глава международного комитета сената обладает обширными сведениями и полномочиями в сферах военной помощи и продаж вооружений», – говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»