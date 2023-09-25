Жители сибирского села пожаловались на нашествие енотовидных собак

Енотовидные собаки терроризируют жителей села Суздалка в Новосибирской области. Животные разоряют курятники и атакую хозяев. Об этом сообщают местные СМИ.
Енотовидные собаки нередко захаживали к местным жителям, чтобы поживиться пищей. Однако в этом году зверьков стало значительно больше, столкновения с ними участились.
Так у одной из жительниц хищники утащили из курятника 20 бройлеров. В некоторых случаях енотовидные собаки нападают и кусают хозяев птиц.
Селяне обратились в администрацию с просьбой решить проблему.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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