российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 сентября 2023, 17:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Жители сибирского села пожаловались на нашествие енотовидных собак

Енотовидные собаки терроризируют жителей села Суздалка в Новосибирской области. Животные разоряют курятники и атакую хозяев. Об этом сообщают местные СМИ.

Енотовидные собаки нередко захаживали к местным жителям, чтобы поживиться пищей. Однако в этом году зверьков стало значительно больше, столкновения с ними участились.

Так у одной из жительниц хищники утащили из курятника 20 бройлеров. В некоторых случаях енотовидные собаки нападают и кусают хозяев птиц.

Селяне обратились в администрацию с просьбой решить проблему.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,