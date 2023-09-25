Жители сибирского села пожаловались на нашествие енотовидных собак

Енотовидные собаки терроризируют жителей села Суздалка в Новосибирской области. Животные разоряют курятники и атакую хозяев. Об этом сообщают местные СМИ.

Енотовидные собаки нередко захаживали к местным жителям, чтобы поживиться пищей. Однако в этом году зверьков стало значительно больше, столкновения с ними участились.

Так у одной из жительниц хищники утащили из курятника 20 бройлеров. В некоторых случаях енотовидные собаки нападают и кусают хозяев птиц.

Селяне обратились в администрацию с просьбой решить проблему.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»