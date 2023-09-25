Пасечник сообщил о гибели мирных жителей Краснодона в результате атаки неонацистов

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в понедельник, 25 сентября, сообщил, что в результате удара украинских неонацистов по Краснодону погибли два и ранены три человека.

В своем Telegram-канале Пасечник написал: «Враг сегодня нанес удар по промышленному объекту в Краснодоне. В результате обстрела погибли два человека, трое получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте работают профильные службы для ликвидации последствий обстрела. Занятия в ближайших учебных учреждениях прекращены, детей из школ и детских садов эвакуировали домой в сопровождении родителей. На данный момент ограничено движение транспорта в город Молодогвардейск. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле».

В свою очередь, Следственный Комитет РФ подтвердил гибель двух и ранение трех мирных жителей Краснодона.

ТАСС со ссылкой на СК России сообщил: «ВСУ нанесли удар по промышленному объекту в Краснодоне, по предварительным данным на 15:00, два мирных жителя погибли и трое получили ранения».

Луганск, Иван Бабурин

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