В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли люди

В результате взрыва на бензохранилище резервуара с бензином объемом около 100 тонн в Нагорном Карабахе рядом с автодорогой Степанакерт – Аскеран погибли и ранены люди, – передают СМИ.

Агентство Armenpress сообщает: «В результате взрыва есть погибшие и раненые. Их число не уточняется. Многие пострадавшие с ожогами доставлены в медучреждения. В настоящее время на месте работают медики и спасатели».

В свою очередь, агентства Sputnik-Азербайджан и Sputnik- Армения пишут, что «В Ханкенди взорвался резервуар с бензином объемом примерно 100 тонн. В больницы Степанакерта поступает большое число пострадавших после взрыва на бензоколонке. Медикаментов для оказания экстренной помощи при ожогах не хватает».

«Людей рядом с резервуаром было много, все ехали за топливом, так как его нет на заправках. Поступают сообщения о большом количестве раненых, но официального подтверждения до сих пор нет», – сообщают армянские СМИ.

Степанакерт, Иван Бабурин

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