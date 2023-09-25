Над Белгородской областью сбиты сразу семь беспилотников украинских неонацистов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 25 сентября, сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку на регион из семи украинских беспилотников.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Массированную атаку беспилотников отразило наше ПВО! В небе над Грайворонским городским округом сбито 7 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток».

В свою очередь, в минобороны РФ сообщили, что «вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

«Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», – заявили в российском оборонном ведомстве.

Белгород, Иван Бабурин

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