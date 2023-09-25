В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе пострадало свыше 200 человек

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян вечером в понедельник, 25 сентября, заявил, что в результате взрыва бензохранилища на дороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе получили ранения более 200 человек, – сообщает ереванский портал 24News.

Как сообщает портал, Степанян сказал следующее: «Число раненых в результате взрыва цистерны превышает 200. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Арцаха (Нагорного Карабаха, – прим.ред.) недостаточно для спасения жизней людей. Надо срочно задействовать санитарную авиацию».

Ереван, Иван Бабурин

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