Над Курской областью за полчаса были сбиты четыре украинских беспилотника

Министерство обороны РФ в понедельник, 25 сентября, сообщило, что над Курской областью в интервале 30 минут были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата украинских неонацистов.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «25 сентября около 22.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области. …Около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области».

Москва, Иван Бабурин

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