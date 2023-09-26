Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении приемной шестилетней девочки

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о побоях приемной девочки в одной из семей Томской области. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следственный комитет забрал у областного УМВД уголовное дело по факту избиения шестилетней девочки. 30 августа ребенок в тяжелом состоянии и со следами побоев поступил в больницу. Девочку сразу отправили в реанимацию. Расследование ведется о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (156 УК РФ).

В той же семье воспитывались двое родных детей и еще четверо детей под опекой. Находящиеся под опекой дети изъяты из приемной семьи. Эксперты всех проверили и не нашли следы побоев. Следователи намерены дать правовую оценку действиям органов опеки и попечительства, которые должны защищать права и законные интересы несовершеннолетних.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в пресс-службе СКР.

Москва, Наталья Рязанова

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