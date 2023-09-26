В результате взрыва на топливохранилище в Нагорном Карабахе погибли не менее 125 человек

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян на брифинге в гуманитарном центре при правительстве республики во вторник, 26 сентября, заявила, что в Армению перевезены останки, по меньшей мере, 125 человек, погибших в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе рядом с автодорогой Степанакерт – Аскеран в понедельник, 25 сентября, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Аванесян сказала: «Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. Полученные данные мы обнародуем по мере возможности».

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»