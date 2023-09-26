СМИ: Суд Нью-Йорка решил, что Трампу придется ответить по иску о мошенничестве

Суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство защиты Дональда Трампа о прекращении дела о мошенничестве и принял решение, что экс-президент США и его компания Trump Organization подлежат гражданской ответственности по иску прокуратуры штата, – сообщает во вторник, 26 сентября, агентство Reuters.

В сообщении агентства со ссылкой на решение суда, говорится, что «защите Трампа отказано в ходатайстве о прекращении разбирательства. Суд решил, что экс-президент США и принадлежащие ему компании могут нести ответственность в рамках закона».

Прокурор штата Летиция Джеймс ранее заявляла, что «Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По версии прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд».

Суд приступит к рассмотрению дела по существу 2 октября, и продлится, предварительно до декабря. Иск прокуратуры против Трампа в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»