На Волге при столкновении катера и лодки погиб человек

На Волге столкнулись катер и резиновая лодка. В результате один человек получил смертельные травмы. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

ЧП на воде произошло около поселка Усть-Курдюм в Гагаринском районе. Сообщение о столкновении катера и лодки поступило около четырех утра.

«В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются», – написал Юрин в своем Telegram-канале.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»