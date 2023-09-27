На Волге при столкновении катера и лодки погиб человек

На Волге столкнулись катер и резиновая лодка. В результате один человек получил смертельные травмы. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.
ЧП на воде произошло около поселка Усть-Курдюм в Гагаринском районе. Сообщение о столкновении катера и лодки поступило около четырех утра.
«В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются», – написал Юрин в своем Telegram-канале.
Саратов, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube