В Новосибирске женщина пыталась продать ребенка через онлайн-магазин

Жительница Новосибирска попыталась продать ребенка через онлайн-магазин. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Объявление о продаже ребенка появилось на «Юле» 2 сентября. Женщина разместила объявление о продаже в Новосибирске мальчика и прикрепила его фотографию.
Покупатель за последующие три недели так и не нашелся, а объявлением заинтересовались правоохранители.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
Новосибирск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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