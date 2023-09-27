В Дагестане в массовой перестрелке убит полицейский

Официальный представитель МВД Дагестана Гаяна Гариева в среду, 27 сентября, заявила, что в перестрелке в дагестанском селе Леваши, в результате которой был убит начальник тыла Левашинского отдела полиции Арсен Саламов, участвовало около 25 человек, – сообщают СМИ. Об этом 27 сентября сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы.

В комментарии СМИ Гариева сказала: «Около 25 человек стали участниками конфликта. По предварительным данным, сначала в конфликте участвовали двое молодых людей. Их родственники попытались урегулировать ситуацию, но в итоге усугубили положение».

«Сегодня, примерно в 17.30 (мск) в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», – сообщили также в пресс-службе МВД республики.

Главврач Левашинской центральной районной больницы Патимат Абдурашидова рассказала, что всего в перестрелке было убито два человека, еще три получили ранения.

Ранее сегодня сообщалось, что зачинщики перестрелки скрылись с места происшествия на четырех автомобилях. Полиция разыскивает участников инцидента, среди которых числится 26-летний Багаудин Гусенгаджиев. Позже в МВД Дагестана сообщили, что «задержаны трое участников конфликта с перестрелкой, в которой погибли два человека, в том числе полицейский».

Махачкала, Иван Бабурин

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