Государственный переворот предотвращен в Буркина-Фасо

Переходное правительство Буркина-Фасо в среду, 27 сентября, заявили, что накануне силами безопасности страны была предотвращена попытка государственного переворота, – сообщает агентство Reuters.

В заявлении, распространенном руководством африканской страны, говорится: «Переходное правительство информирует общественность, что службами безопасности и силами разведки была предотвращена попытка переворота 26 сентября. Некоторые военные и другие лица, стоящие за попыткой путча, задержаны, другие объявлены в розыск».

«Благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар», – сообщают также местные СМИ.

Уагадугу, Иван Бабурин

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