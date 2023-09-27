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Четверг, 28 сентября 2023, 01:13 мск

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Государственный переворот предотвращен в Буркина-Фасо

Архив Источник фото: riafan.ru

Переходное правительство Буркина-Фасо в среду, 27 сентября, заявили, что накануне силами безопасности страны была предотвращена попытка государственного переворота, – сообщает агентство Reuters.

В заявлении, распространенном руководством африканской страны, говорится: «Переходное правительство информирует общественность, что службами безопасности и силами разведки была предотвращена попытка переворота 26 сентября. Некоторые военные и другие лица, стоящие за попыткой путча, задержаны, другие объявлены в розыск».

«Благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар», – сообщают также местные СМИ.

Уагадугу, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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