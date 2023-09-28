В Дагестане девятилетний мальчик «заминировал» школу

В Дагестане ученик четвертого класса «заминировал» свою школу, потому что не хотел идти на уроки. Мальчика нашли и провели воспитательную беседу.
Девятилетний школьник так не хотел рано утром вставать и идти на уроки, что решился на обман. Он позвонил в полицию и сообщил о заложенной в школе бомбе, передает телеграм-канал «Shot».
Правоохранители установили личность звонившего и пришли к нему домой. Мальчику объяснили, что он поступил неправильно и учиться ему все равно придется.
Взрывотехники на всякий случай проверили образовательное учреждение, но опасных предметов не обнаружили.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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