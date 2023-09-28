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Четверг, 28 сентября 2023, 12:30 мск

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Пограничники отбили атаку украинских диверсантов в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ сначала обстреляли несколько поселков, а затем попытались прорваться на территорию РФ. Диверсантов отбросили от границы. Среди российских военных потерь нет.

По данным регионального оперативного штаба, обстрелу подверглись населенные пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется.

«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», – говорится в сообщении оперштаба.

Там добавили, что в Староселье действует режим чрезвычайной ситуации, всех жителей отселили еще в прошлом году. При этом информация об эвакуации жителей села Теребрено не соответствует действительности.

«Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах. Просим сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения», – отметили в оперштабе.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», в состав ДРГ входили восемь человек, вооруженных автоматами, при себе у них были гранаты и взрывчатка С-4. Диверсанты разделились на две группы, но перейти границу им не удалось, их отбросили на минные поля, после чего прогремели несколько взрывов.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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