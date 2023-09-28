Арестован начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин в четверг, 28 сентября, был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы, – сообщает ТАСС.

В постановлении судьи говорится: «Удовлетворить ходатайство следователя об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей»

Агентство также сообщает, что Олег Волынкин был арестован судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту, что нанесло ущерб на сумму около 3 млн. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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