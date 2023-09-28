Минск заявил о нарушении границы польским вертолетом

Министерство обороны Республики Беларусь в четверг, 28 сентября, заявило, что польский вертолет дважды нарушил белорусскую границу.

В сообщении минобороны Белоруссии говорится: «Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров. Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация».

Со своей стороны оперативное командование польских вооруженных сил опровергло утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии.

В официальном аккаунте польского минобороны в соцсети X (экс-Twitter) появилось сообщение: «Сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложью».

Следует напомнить, что подобный инцидент на польско-белорусской границе произошел 1 сентября текущего года. В тот день белорусский погранкомитет заявлял, что «было зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1,2 тыс. м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно».



Москва, Иван Бабурин

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