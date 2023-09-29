российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 сентября 2023, 09:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Чите два человека пострадали при взрыве в котельной

В Чите произошел взрыв в частной котельной. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает правительство Забайкальского края.

Взрыв прогремел в частной котельной в Ингодинском районе города.

«По предварительным данным, пострадали два человека, доставлены в лечебные учреждения», – говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины ЧП устанавливаются.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,