В Чите два человека пострадали при взрыве в котельной

В Чите произошел взрыв в частной котельной. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает правительство Забайкальского края.
Взрыв прогремел в частной котельной в Ингодинском районе города.
«По предварительным данным, пострадали два человека, доставлены в лечебные учреждения», – говорится в сообщении.
На месте находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины ЧП устанавливаются.
Чита, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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