В Чите два человека пострадали при взрыве в котельной

В Чите произошел взрыв в частной котельной. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает правительство Забайкальского края.

Взрыв прогремел в частной котельной в Ингодинском районе города.

«По предварительным данным, пострадали два человека, доставлены в лечебные учреждения», – говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины ЧП устанавливаются.

Чита, Зоя Осколкова

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