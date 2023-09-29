Курсант летного училища совершил экстренную посадку в поле

В Оренбургской области курсант совершил вынужденную посадку на учебном самолете с остановившимся двигателем. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

20-летний курсант Бугурусланского летного училища заметил неполадки сразу после взлета с аэродрома. Блоки управления двигателем, отвечающие за обороты и впрыск топлива, выдали ошибки.

Через некоторое время оказалось, что уровень масла критический, в этот момент двигатель полностью остановился. В результате одномоторный самолет Diamond DA40 начал снижаться.

Пилот сориентировался и увел машину за черту города, где совершил экстренную посадку в кукурузном поле.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»