На Пхукете утонул российский турист

В Таиланде погиб российский турист. Мужчину унесло сильным течением. Об этом сообщает Phuket News.

Трагедия произошла на пляже Банг Тао на Пхукете. Троих отдыхающих унесло сильным течением за 200 метров от берега. Двоих пострадавших спасли, третьего доставили на берег без сознания.

Россиянину оказали первую помощь и доставили в больницу в городе Таланг. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался.

В настоящее время с родственниками погибшего решается вопрос об отправке тела в Россию.

Бангкок, Зоя Осколкова

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