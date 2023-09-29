С норвежской подлодки эвакуировали трех человек из-за задымления

На подводной лодке KNM Utstein произошло задымление. В результате трем членам экипажа потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили вооруженные силы Норвегии.
ЧП произошло во время патрулирования. В тот момент субмарина находилась к востоку от острова Финнёй на юге Норвегии. На сигнал о бедствии отреагировала береговая охрана.
В результате трех членов экипажа доставили на катере скорой помощи в больницу.
Отмечается, что подводное судно своим ходом направилось на базу в город Ставангер.
Осло, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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