В Астрахани в аварии с маршруткой погиб человек

В Астрахани один человек погиб в ДТП с маршруткой. Еще пятерых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на улице Софьи Перовской. По данным полиции, водитель BMW не предоставил преимущества в движении маршрутке, от удара машина опрокинулась.

«В результате происшествия 62-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась, а остальные четыре пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Астрахань, Зоя Осколкова

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