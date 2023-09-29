В Астрахани в аварии с маршруткой погиб человек

В Астрахани один человек погиб в ДТП с маршруткой. Еще пятерых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на улице Софьи Перовской. По данным полиции, водитель BMW не предоставил преимущества в движении маршрутке, от удара машина опрокинулась.
«В результате происшествия 62-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась, а остальные четыре пассажира и водитель получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится проверка.
Астрахань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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