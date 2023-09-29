В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул из-за сильных дождей и подтоплений в пятницу, 29 сентября, объявила о введении «чрезвычайного положения» в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Хокул написала: «Из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону, я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона. Пожалуйста, примите меры, чтобы оставаться в безопасности, и не пытайтесь передвигаться по затопленным дорогам».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»