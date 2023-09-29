Почти сто тысяч армян ушли из Нагорного Карабаха

Официальный предлставитель правительства Армении Назели Багдасарян на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявила, что из Нагорного Карабаха на территорию республики ушло 97 735 человек, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами Багдасарян сказала: «По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 97 735 человек. 74 382 человек прошли регистрацию, временное жилье правительство предоставило 27 396 переселенцам».
Ереван, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube