Почти сто тысяч армян ушли из Нагорного Карабаха

Официальный предлставитель правительства Армении Назели Багдасарян на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявила, что из Нагорного Карабаха на территорию республики ушло 97 735 человек, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Багдасарян сказала: «По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 97 735 человек. 74 382 человек прошли регистрацию, временное жилье правительство предоставило 27 396 переселенцам».

Ереван, Иван Бабурин

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