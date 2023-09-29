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NewDayNews.ru

Пятница, 29 сентября 2023, 22:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Ереван подал иск против Баку в Международный суд ООН

Фото: ООН

Международный суд ООН в пятницу, 29 сентября, сообщил, что накануне Армения подала иск против Азербайджана в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Международным судом ООН, говорится: «Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Отмечается, что Ереван призывает суд ООН «подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха». Кроме того, Армения просит Международный суд ООН «распорядиться о принятии временных мер в отношении Азербайджана».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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