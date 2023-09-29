российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 сентября 2023, 02:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинские неонацисты нарушили электроснабжение в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на субботу, 30 сентября, сообщил, что украинские неонацисты нарушили электроснабжение в одном из поселков регионе.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

В свою очередь, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Mash, говорится: «Взрыв на электроподстанции в поселке Погар Брянской области. Он находится в 30 километрах от границы с Украиной. Со слов местных жителей, в округе полностью пропал свет».

Брянск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,