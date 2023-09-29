Украинские неонацисты нарушили электроснабжение в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на субботу, 30 сентября, сообщил, что украинские неонацисты нарушили электроснабжение в одном из поселков регионе.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте».

В свою очередь, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Mash, говорится: «Взрыв на электроподстанции в поселке Погар Брянской области. Он находится в 30 километрах от границы с Украиной. Со слов местных жителей, в округе полностью пропал свет».

Брянск, Иван Бабурин

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