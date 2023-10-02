В Египте 38 человек пострадали в огромном пожаре

38 человек, по предварительным данным, пострадали в результате пожара, уничтожившего в понедельник одно из крупнейших зданий египетского города Исмаилия на западном берегу Суэцкого канала. Все больницы города приведены в боевую готовность для размещения возможных пострадавших, сообщают местные СМИ.

Пожар, причина которого не была сразу известна, вспыхнул в штаб-квартире Управления безопасности еще до рассвета. На фотографиях, опубликованных в Интернете, видно, как огромное пламя пожирает многие этажи внушительного каменного здания, занятого солдатами.

Из 26 раненых, эвакуированных в местную больницу, по данным Минздрава, 24 пострадали от асфиксии, а двое – от ожогов, сообщают местные СМИ. Еще двенадцати пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

По данным государственных СМИ, Министерство здравоохранения направило на место происшествия 50 машин скорой помощи, а также военные службы экстренной помощи, включая два самолета.

Пожары, часто вызванные короткими замыканиями, не редкость в Египте, самой густонаселенной из арабских стран с населением 105 миллионов человек, с ветхой и плохо обслуживаемой инфраструктурой.

В августе 2022 года в результате случайного пожара погиб 41 прихожанин церкви, застрявшей в переулке рабочего квартала Каира, что вызвало горячие споры по поводу инфраструктуры и времени реагирования пожарных.

В марте 2021 года не менее 20 человек погибли в результате пожара на текстильной фабрике в восточном пригороде Каира. В 2020 году два пожара в больницах стали причиной четырнадцати смертей, напоминает газета «Фигаро».

Каир, Елена Васильева

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