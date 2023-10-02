Ростовские фермеры нашли в поле начиненную болтами бомбу

В Ростовской области фермеры нашли самодельную бомбу в поле. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрывное устройство обнаружили под Таганрогом. Сначала мужчины приняли бомбу за кучу мусора, но затем разглядели пакет, обмотанный пленкой, внутри которого лежали три самодельных взрывных устройства, а также запалы от ручных гранат.

Прибывшие на место взрывотехники обследовали СВУ и установили, что бомба начинена 40-миллиметровыми шурупами. Взрывное устройство обезвредили и вывезли в безопасное место.

Полиция проводит проверку, устанавливается, кто оставил взрывоопасный пакет на поле.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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