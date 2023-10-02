В Ульяновске дети выпрыгнули из окна школы из-за сработавшей сигнализации

В Ульяновске дети выпрыгнули из окна школы, услышав сигнал тревоги. Троим пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Инцидент произошел в школе №64. Как сообщает телеграм-канал «Baza», из-за нештатной ситуации на Ульяновской ТЭЦ-2 в учебном учреждении выключилось электричество, а затем сработала сигнализация.

В одном из классов среди учеников началась паника, пятеро детей решили эвакуироваться через окно на втором этаже. В результате один ребенок попал в больницу с переломом ноги, еще у двоих диагностированы ушибы. У остальных небольшие царапины.

Прокуратура Заволжского района Ульяновска проводит проверку исполнения законодательства об образовании.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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