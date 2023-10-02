Жительница Донецка подорвалась на мине «Лепесток»

В Донецке жительница пострадала из-за взрыва мины «Лепесток». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе по ул. Кобзаря пострадала женщина 1961 г. р.", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Кулемзин также сообщил, что во время обстрела в микрорайоне Жилплощадка сгорел жилой дом. Снаряд попал прямиков в здание.
Кроме того, в результате атаки ВСУ возле шахты «Трудовская» был ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали.
Донецк, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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