В Нагорном Карабахе обстрелян российско-азербайджанский патруль

Минобороны России в понедельник, 2 октября, сообщило, что в Степанакерте (Ханкенди) неизвестные из снайперского оружия обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль.

В сообщении, опубликованном в бюллетене российского минобороны, в частности, говорится: «Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту».

Москва, Иван Бабурин

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