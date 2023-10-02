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Понедельник, 2 октября 2023, 22:12 мск

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В Нагорном Карабахе обстрелян российско-азербайджанский патруль

Минобороны России в понедельник, 2 октября, сообщило, что в Степанакерте (Ханкенди) неизвестные из снайперского оружия обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль.

В сообщении, опубликованном в бюллетене российского минобороны, в частности, говорится: «Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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