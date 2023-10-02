В США людоеда выпустили на свободу «за хорошее поведение» в психбольнице

Совет по надзору за психиатрической безопасностью штата Коннектикут «в связи с клинической стабильностью» выпустил из психической лечебницы жителя Флориды убившего бездомного, а затем съевшего «его некоторые его органы», – сообщает газета Connecticut Post.

В публикации издания говорится, что Совет по надзору за психиатрической безопасностью штата Коннектикут постановил, что после 10 лет в психиатрической клинике Смит готов к переводу в общество, поскольку он «демонстрировал клиническую стабильность, соблюдал правила приема лекарств и много лет не проявлял желания кого-нибудь съесть».

«Уроженец штата Флорида Тайри Смит, избежал тюремного заключения за убийство, поскольку был признан экспертами невменяемым и был приговорен судом к помещению в психбольницу на 60 лет. На момент вынесения приговора ему было 36 лет, так что срок лечения был почти пожизненным. …Согласно показаниям кузины Смита, он не просто убил человека и занимался каннибализмом, он произвел поедание ночью на кладбище вдали от места убийства, распивая при этом алкогольные напитки. То есть налицо ритуальный характер действа. При этом он заявил кузине, что намерен убить и съесть много людей», – пишет Connecticut Post и отмечает, что «решение выпустить психически нездорового человека в сообщество нормальных людей комиссия приняла на основании заявления самого Тайри Смита о том, что он много лет уже не слышал голосов, не хочет никого поедать, а если такие мысли появятся, то он обещал непременно обратится к врачам».

Вашингтон, Иван Бабурин

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