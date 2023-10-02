В результате удара молнии в Оксфорде прогремел взрыв на заводе по переработке отходов

В британском Оксфорде в результате удара молнии взорвался газ газа на заводе по переработке отходов компании Severn Trent Green Power, – сообщает телекомпания BBC.

В сюжете телекомпании говорится: «Огненный шар поднялся над одним из районов Оксфорда. На место едут машины «скорой помощи», в некоторых местах отключилось электричество. Жители сообщили об отключениях электроэнергии в окрестностях Оксфорда – в Уитни, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Уичвуде. С трассы A34 к северо-западу от Оксфорда видна большая яркая вспышка».



«Мощный удар молнии встряхнул весь город. Молния ударила прямо возле моего дома, и это было мощно. Отключилось электричество. Это было ужасно. Ужасно», – сообщила жительница Оксфорда.

Лондон, Иван Бабурин

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