В Красноярске почти 25 тонн дизтоплива утекло из поврежденной цистерны

Грузовые вагоны врезались в цистерну с дизтопливом на станции Красноярск-Восточный. В итоге разлилось около 25 тонн топлива.

Авария случилась около 03:00 по местному времени в Березовском районе Красноярского края. Спущенные с сортировочной горки вагоны врезались в цистерны с топливом на том же пути, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В цистерне образовалась течь. На место были вызваны специалисты Красноярского центра аварийно-спасательных и экологических ситуаций. Произведена обработка почвы. Угрозы населению нет», – пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

По их данным, вытекло около трети содержимого цистерны, т.е. 25 т дизтоплива, передает портал Newslab. Прокуратура опубликовала видео с места происшествия, на котором видно, что часть железнодорожного полотна посыпана сорбентом.

Задержек поездов из-за инцидента не было. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура начала собственную проверку.

Красноярск, Наталья Рязанова

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