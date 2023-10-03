В Красноярске почти 25 тонн дизтоплива утекло из поврежденной цистерны

Грузовые вагоны врезались в цистерну с дизтопливом на станции Красноярск-Восточный. В итоге разлилось около 25 тонн топлива.
Авария случилась около 03:00 по местному времени в Березовском районе Красноярского края. Спущенные с сортировочной горки вагоны врезались в цистерны с топливом на том же пути, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«В цистерне образовалась течь. На место были вызваны специалисты Красноярского центра аварийно-спасательных и экологических ситуаций. Произведена обработка почвы. Угрозы населению нет», – пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
По их данным, вытекло около трети содержимого цистерны, т.е. 25 т дизтоплива, передает портал Newslab. Прокуратура опубликовала видео с места происшествия, на котором видно, что часть железнодорожного полотна посыпана сорбентом.
Задержек поездов из-за инцидента не было. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура начала собственную проверку.
Красноярск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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