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Вторник, 3 октября 2023, 14:24 мск

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В Бангкоке по одному из самых крупных ТЦ ходит мужчина с оружием и стреляет

Сообщения о ЧС поступают из Бангкока. По данным тайских СМИ, по одному из самых оживленных ТЦ Siam Paragon города ходит мужчина с оружием и в камуфляже. Со стороны ТЦ также раздавались выстрелы, сообщают очевидцы. В социальных сетях уже можно найти видео людей, выбегающих на улицу из торгового центра в панике.

Неясно, кто стрелял и есть ли жертвы. В социальных сетях также гуляет кадр молодого человека в камуфляжных штанах и с двумя пистолетами в руках. Его засняли камеры наружного наблюдения ТЦ, вывешенные на входах. На место происшествия прибыла полиция, ЧП все еще продолжается, торговый центр закрыт.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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