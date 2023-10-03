В Бангкоке по одному из самых крупных ТЦ ходит мужчина с оружием и стреляет

Сообщения о ЧС поступают из Бангкока. По данным тайских СМИ, по одному из самых оживленных ТЦ Siam Paragon города ходит мужчина с оружием и в камуфляже. Со стороны ТЦ также раздавались выстрелы, сообщают очевидцы. В социальных сетях уже можно найти видео людей, выбегающих на улицу из торгового центра в панике.

Неясно, кто стрелял и есть ли жертвы. В социальных сетях также гуляет кадр молодого человека в камуфляжных штанах и с двумя пистолетами в руках. Его засняли камеры наружного наблюдения ТЦ, вывешенные на входах. На место происшествия прибыла полиция, ЧП все еще продолжается, торговый центр закрыт.

Москва, Елена Васильева

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