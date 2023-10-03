Азербайджанские спецслужбы задержали сразу нескольких бывших руководителей Нагорного Карабаха

Служба госбезопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку сразу нескольких бывших президентов Нагорно-Карабахской Республики (НКР), – сообщает во вторник, 3 октября, государственное агентство Азербайджана АРА.
В сообщении агентства говорится: «Бывшие президенты Карабаха Аркадий Гукасян (1997-2007) и Бако Саакян (2007-2020), карабахский представитель партии «Дашнакцутюн» и бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян были задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку».
Позже АРА сообщило о задержании еще и экс-лидера непризнанной НКР Араика Арутюняна.
Баку, Иван Бабурин
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