Азербайджанские спецслужбы задержали сразу нескольких бывших руководителей Нагорного Карабаха

Служба госбезопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку сразу нескольких бывших президентов Нагорно-Карабахской Республики (НКР), – сообщает во вторник, 3 октября, государственное агентство Азербайджана АРА.

В сообщении агентства говорится: «Бывшие президенты Карабаха Аркадий Гукасян (1997-2007) и Бако Саакян (2007-2020), карабахский представитель партии «Дашнакцутюн» и бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян были задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку».

Позже АРА сообщило о задержании еще и экс-лидера непризнанной НКР Араика Арутюняна.

Баку, Иван Бабурин

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