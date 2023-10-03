Над Белгородской областью сбиты три украинские цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 3 октября, сообщил, что в небе над регионом средствами ПВО были сбиты три воздушные цели. В резултате обломков были повреждены 12 домов и хозпостройки.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В небе над Грайворонским городским округом сбито 3 воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломками повреждены двенадцать частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки. Подворовой обход продолжим в светлое время суток».

Со своей стороны в минобороны России сообщили, что «вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью».

Белгород, Иван Бабурин

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