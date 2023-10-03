В Венеции в ДТП погибли 20 пассажиров автобуса

В материковом квартале Венеции Местре автобус с пассажирами упал с эстакады, в результате чего погибли не менее 20 человек, – сообщает во вторник, 3 октября, газета La Repubblica.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в эфире телеканала Rainews24 заявил: «Число жертв ДТП может достигать 20, ранения получили около 40 человек. Пассажирами были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов».

«Погиб 21 человек, 12 получили ранения, есть пропавшие без вести», – сообщила позже в местной префектура.

В свою очередь, издание Il Gazzettino сообщило, что «автобус, принадлежавший оператору общественного транспорта Венеции Actv, пробил дорожное заграждение и упал с высоты нескольких десятков метров в районе железнодорожной станции Местре. Зацепив электрические провода, автобус загорелся».

Венеция, Иван Бабурин

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