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Среда, 4 октября 2023, 09:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Красноярского края случайно застрелил мужчину на охоте

Фото: pixabay

В Красноярском крае охотник застрелил человека, приняв его за дикого зверя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в Ирбейском районе. Двое местных жителей ехали на моторной лодке по реке Агул и при помощи тепловизора на берегу увидели три силуэта. Они предположили, что это дикие животные, и открыли огонь.

В результате был ранен в грудь мужчина, который впоследствии скончался.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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