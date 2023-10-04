Житель Красноярского края случайно застрелил мужчину на охоте

В Красноярском крае охотник застрелил человека, приняв его за дикого зверя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в Ирбейском районе. Двое местных жителей ехали на моторной лодке по реке Агул и при помощи тепловизора на берегу увидели три силуэта. Они предположили, что это дикие животные, и открыли огонь.

В результате был ранен в грудь мужчина, который впоследствии скончался.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Красноярск, Зоя Осколкова

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